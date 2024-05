Vítima de violência doméstica teme pela vida com liberdade do filho agressor

Há 3h e 38min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Fátima que foi e continua a ser vítima de violência doméstica. Foram mais de, 30 anos, ao lado de um homem que a traiu e que a agredia mesmo diante dos filhos. Há cinco anos deu entrada no hospital depois de ser espancada e decidiu pedir o divorcio. O sofrimento de Fátima não acabou. O filho mais velho tornou-se o maior pesadelo da vida dela. Nem uma ordem de afastamento chegou para deter o filho de Fátima. As ameaças, os insultos e as perseguições continuaram. Um dia o pior aconteceu, Fátima apresentou queixa do filho, que foi condenado a dois anos de prisão, em 2023. Este ano o sossego de Fátima acabou quando o filho lhe apareceu à porta.