No «Goucha», ouvimos o testemunho impressionante de Bernardo Campos, que foi vítima de bullying na escola e de violência doméstica em casa por parte do seu tio, que sofria de esquizofrenia. Devido a todo este passado, Bernardo já pensou duas vezes em colocar termo à sua vida. O nosso convidado recorda como foi crescer com um pai ausente.