Vítima do próprio pai: A chocante história de Carla, grávida aos 15 anos após violência e abusos

Há 1h e 25min

No «Momento Certo», esta é a história comovente e trágica de Carla, que transformou a sua dor num livro de memórias para quebrar o silêncio.

O texto de Carla, que serve de introdução ao seu livro, sugere que o seu destino difícil estava traçado desde o nascimento, iniciando uma "jornada difícil, abusiva, violenta" que lhe deixaria marcas profundas.

A tragédia centra-se no facto de Carla ter sido vítima de violações sucessivas e abuso dentro da própria casa, cometidas pelo seu próprio pai. Consequência direta desta violência prolongada, Carla encontrou-se grávida.

O relato de Carla é um testemunho da sua sobrevivência face ao abuso e à violência familiar extrema.