Vítimas de Frederico fazem fila para fazerem queixa à polícia

Em «Quero é Viver», Marcela, São e Mara são filmadas por Calado para fazerem denúncia do assédio de que foram vítimas na faculdade por Frederico, com todas a confirmarem à vez, que Frederico as forçou a envolverem-se com ele por ameaçar destruir-lhes a vida na faculdade. Lia diz a Elis estar convicta que vai ser agora que vão conseguir que Frederico seja punido pelos seus crimes, sendo muito triste que Teresa tenha morrido por causa disso.