Vítor Hugo Salgado: «Bolinhol é uma das sete maravilhas dos doces de Portugal»

17 dez, 16:41

No «Somos Portugal», Vítor Hugo Salgado, presidente da Câmara Municipal de Vizela, fala da receita original do bolinhol que é da autoria da trisavó do presidente, a Joaquina. Vítor Salgado fala de algumas das atrações do Município de Vizela e das termas que remontam ao século XXVII.