Vitória alega ter acordado numa lixeira e acusa o marido de a ter tentado matar. O marido nega as acusações

6 jul, 16:00

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Transtorno pós nupcial». Recebemos Vitória Aguiar e Hugo Aguiar. Depois de dez anos de casamento, Vitória decidiu pedir o divórcio a Hugo, com quem não se consegue entender. Vitória sofre de um transtorno que provoca desconforto físico e alterações de humor. Em certo dia, diz ter acordado embriagada e desorientada num aterro e chamou a polícia. Tudo isto, após uma alegada discussão. Ouvimos ambas as partes e ficamos a saber todos os pormenores deste caso.