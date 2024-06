Há 1h e 53min

Em «Cacau», Vitória (Teresa Tavares) avisa Marco (Diogo Amaral) que vai estar atenta a ele, dizendo não acreditar que ele se arriscou na história de ter ficado refém de Cony (Pollyanna Rocha) para ajudar Cacau (Matilde Reymão), referindo que ele faz sempre tudo com um objetivo. Júlia (Fernanda Serrano) diz a Marco que além delas, estão também no Palacete ali Salomão (Paulo Pires) e Jaime (Sérgio Praia) para falarem com ele. Marco fica apreensivo.