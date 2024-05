Vitória e Júlia tramam Salomão

Há 1h e 11min

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) fica espantada com a cláusula que Vitória (Teresa Tavares) pôs no acordo do divórcio dela com Salomão (Paulo Pires), dizendo que ele nunca vai concordar com aquilo. Vitória observa que se isso acontecer, todos vão ficar a saber que ele roubou Justino. Júlia fica incrédula por Salomão lhe ter mandado flores com um cartão para se reconciliar com ela, dizendo de imediato que nunca vai perdoar todos os anos de maus-tratos a que ele a sujeitou