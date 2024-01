Viúva aos 45 anos, Cristina recorda últimas palavras do marido: «Vai embora. Os miúdos estão sozinhos»

Há 2h e 34min

No «Dois às 10», Cristina Carvalho recorda a perda do marido: «Fiquei viúva aos 45 anos. A morte do meu marido foi uma morte muito inesperada, muito dolorosa». Cristina fala do momento em que o marido foi ao hospital e inesperadamente é operado. No dia seguinte, recebe a notícia que Carlos tinha sofrido uma hemorragia e estava em coma induzido. Recorda a última vez que falou com

ele e explica que não aceita a morte do marido. Cristina confessa: «Nunca aceitei a morte do meu marido, nem vou aceitar porque não consigo acreditar. Acho que não merecíamos isto, depois do que passámos (…) sinto muitas vezes a presença dele, o cheiro dele, ouço muitas vezes a voz dele, vai estar sempre comigo. Tenho muitas saudades, não se consegue explicar.»