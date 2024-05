Viúva continua à espera de justiça pela morte do marido, que faleceu no trabalho sugado por uma bomba de uma ETAR

Há 3h e 55min

Um acidente de trabalho mortal roubou a vida a José Miranda no dia 28 de novembro de 2020, numa Etar da empresa Águas do Tejo Atlântico, em Cascais.

O relatório da Autoridade para as Condições do Trabalho encontrou falhas graves de segurança. Marianela, a viúva, fala do que espera da justiça.