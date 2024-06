Viúva de 33 anos recorda dias antes do falecimento do marido: «Despediu-se de forma diferente (...) parecia que estava a preparar a morte»

Hoje às 17:08

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Tânia, que ficou viúva com apenas 33 anos e com três filhos menores para criar, dois dos quais portadores da doença herdada do pai. A nossa convidada recorda o dia fatídico da morte do seu companheiro, que faleceu no seguimento de um acidente de trabalho. Em estúdio, Tânia fala-nos da doença rara e degenerativa do marido. A nossa convidada recorda a perda do marido, que caiu de uma altura de oito metros, na Maia. Tendo em conta a semana anterior do marido, esta achava que ele «se tinha matado» porque não era normal ele «exprimir-se tanto».