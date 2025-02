«Viver com o ordenado mínimo é muito complicado. Não é viver, é sobreviver»: Verónica desabafa

Há 3h e 8min

No «Dois às 10», Verónica, Nuno e Inês, que recebem o ordenado mínimo nacional (870€), partilham as suas dificuldades e desafios. Verónica, assistente operacional, afirma que viver com este salário é «muito complicado» e que acaba por ser mais «sobreviver» do que viver. Nuno revela que faz horas extra no trabalho para ganhar mais. Inês, mãe de um filho de 23 anos, conta que sempre viveu com a ajuda da sua mãe e que o dinheiro nunca chega até ao final do mês. Os três partilham os seus sonhos e esperanças de um futuro melhor.

Saiba mais em TVI Player