Viver em Portugal já não é o 'céu' para Luana Piovani. A atriz aponta fortes críticas à justiça: «Uma mentalidade machista e retrógada»

Há 1h e 19min

No «Goucha», recebemos a atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani, conhecida como a «rainha das polémicas». A nossa convidada explica-nos que gosta de viver em Portugal, mas já conhece o 'inferno' do país, e sublinha a 'mentalidade machista e retrógada'. A atriz aponta fortes críticas à justiça em Portugal, e em particular às juízas com quem se deparou em algumas audiências no tribunal.