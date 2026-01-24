Viveu meio século sem pai por respeito à mãe - Suposto pai de Luís aceita encontro e pondera teste de ADN

Em «Momento Certo», durante 50 anos, Luís guardou no peito uma curiosidade adormecida. Criado apenas pela mãe, Maria da Conceição, nunca procurou o pai biológico — não por falta de vontade, mas por um profundo respeito e lealdade à mulher que lhe deu tudo. No entanto, há quatro anos, o destino desferiu um golpe duro: a Covid-19 levou-lhe a mãe, deixando um vazio que o tempo não conseguiu preencher.
A coragem de Luís teve eco. O homem que ele acredita ser o seu pai não só foi localizado, como se mostrou disposto a conhecê-lo. Agora, com a possibilidade de um teste de ADN em cima da mesa, Luís está prestes a fechar o ciclo de uma vida inteira de dúvidas e a começar um novo capítulo, 50 anos depois.