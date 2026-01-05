Em «Terra Forte», Babi (Melissa Matos), Eva (Josefine Winkler) e Vini (Gustavo Alves) agradecem a Armando (Ricardo Carriço) pela ajuda que lhes está a dar, com Armando a referir que além de gostar muito de Babi, sabe também que Vivi (Sofia Nicholson) era uma mulher muito querida por todos. Vivi espreita da porta. Jennifer (Bárbara Meirelles) vê-a e lança-lhe olhar reprovador. Vivi entra na tenda onde vai passar a noite. Jennifer repreende-a por ter voltado a aparecer na sala. Vivi olha espantada para Bingo a entrar, com o cão a lamber saudoso a dona.
Vivi não resiste a espiar os filhos em casa de Armando…, mas é surpreendida por outro membro da família
Há 2h e 28min