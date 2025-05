Vizinho leva cão de jardim, recusa devolvê-lo e quer tornar-se o tutor do animal - Saiba como reagiu o dono

Hoje às 15:51

Em «A Sentença», Heitor nunca teve animais de estimação mas quando o irmão teve um problema de saúde grave aceitou acolher o seu cão de raça pura, cujo valor de aquisição rondou os quinhentos euros. Achando que só lhe teria de dar comida e água manteve o cão no jardim. Numa tarde Heitor apercebeu-se que alguém tinha entrado na sua propriedade e que tinha ido dar água ao cão, dias depois o episódio repete-se e o cão acabou por ser levado por um vizinho que em sua defesa afirma que o animal estava a ser mal tratado. Heitor exige o valor monetário do cão ao vizinho Cassimiro que se recusa a pagar o que quer que seja alegando que salvou o cão e quer ficar com ele.