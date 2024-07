Há 1h e 56min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso um homem que colocou tochas em cima do fogão ligado para incendiar casa e matar família. Os vizinhos conseguiram travar a propagação das chamas e evitam uma tragédia. A repórter Ticiana Xavier revela pormenores do caso e partilha entrevista à vítima.