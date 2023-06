«Vocês não estão a pensar em envenenar o tipo, pois não?»

Há 2h e 2min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) fica irritado por perceber que Maurício (Miguel Bogalho) e os amigos se aliaram para o trazer ali para se vingarem de Paulo (Bruno Madeira), com Maurício e Matias (José Fidalgo) a insistirem com ele que Paulo tem de pagar por ter tentado dar cabo da Madgi. Simão acaba por concordar, olhando irritado para Paulo a celebrar com mulheres e amigos a despedida de solteiro e a dizer que ficar casado não significa que vá deixar de ter as suas aventuras. Maurício mostra-lhes as gotas que trouxe para conseguirem adormecer Paulo e colocam-nos na garrafa de champanhe que vai para a mesa de Paulo.