«Vou fazer as minhas malas. Não fico aqui nem mais um minuto»

25 jan, 22:47

Em «Quero é Viver», Santiago (Pedro Hossi) diz a Domingas (Cucha Carvalheiro) que ela foi longe demais com aquela história de querer junta-lo com Irene e indica-lhe que não quer que ela fique mais, nem em sua casa, nem de Irene, com Olga (Sara Barradas) a salientar que ela e Santiago estão muito bem juntos. Irene também vinca já não gostar de Santiago, trocando um olhar triste com Rodrigo (Tiago Felizardo) e Domingas segue para o quarto magoada.