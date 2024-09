Há 3h e 6min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a Cacau (Matilde Reymão) querer ir mesmo falar com Susana (Isabel Figueira) para a fazer ver que não vai ser feliz com Rui, que é um manipulador que só a vai fazer sofrer. Cacau liga para a Equador a avisar que chega amanhã ao Porto por volta das onze horas. Marlene, atenta, liga para Rui (Nuno Pardal), avisando-o que Cacau e Sal também vão afinal com Tiago e Salomão no helicóptero para o norte.