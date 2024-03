«Vou tomar banho, mas deixo a porta aberta»: A mensagem que Joana recebeu do marido, mas que era para a amante

Há 2h e 45min

No «Goucha», Joana Silva, que viveu durante anos às mãos de um agressor juntamente com os filhos, recorda o momento em que foi traída pelo mesmo. O seu ex-companheiro mantinha uma relação extraconjugal, e esta descobriu por uma mensagem de texto. A nossa convidada fala-nos do impacto emocional dessa traição e de como lidou com o sucedido. Joana fala-nos do terceiro filho que teve com o ex-marido, e diz que foi isso que a «salvou».