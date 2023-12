Vuitton e Aves põem os pontos nos i´s: «Fico muito feliz por estarmos na mesma página»

Há 3h e 2min

Em «Festa é Festa», Aves (Hugo Sousa) vai ter com Vuitton (Beatriz Costa) e diz que também precisa de falar com ela. Vuitton diz que foi ela que o chamou e por isso é ela que fala primeiro. Vuitton diz que pôs as coisas em perspetiva e está na hora de tomar decisões. Aves concorda e Vuitton acha que estão em sintonia.