Há 2h e 4min

Em «Festa é Festa», Jorge (Manuel Melo) queixa-se de ter muito trabalho, apesar de ser um part-time. Jorge repara que Vuitton (Beatriz Costa) está chorosa e ela revela que acabou com Aves (Hugo Sousa). Jorge diz que já não era sem tempo, mas imagina que Aves tenha ficado mal. Vuitton conta que ele lhe disse que ela precisava de ir ao psicólogo e chora no ombro do primo.