Vuitton foge dos seus problemas: «Eu preciso de fazer isto!»

Há 1h e 35min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) está a pesquisar sobre venenos quando Vuitton (Beatriz Costa) aparece com uma mala de viagem. Vuitton diz que precisa de passar uns tempos fora da aldeia e que vai ter com o irmão. São pede à filha para não ir, pois também está a passar uma fase má com Cecília (Ana Nave). Vuitton diz que precisa mesmo de se afastar e decidir o que é melhor para a sua vida.