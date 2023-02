Vuitton pede a São para mentir: «Para todo o mundo, especialmente para o Luís, eu não estou na Bela Vida!»

Ontem às 22:14

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) está vestida com as suas roupas de trabalho e tem os pés de molho num alguidar. Vuitton (Beatriz Costa) aparece com o seu novo look e com cara de caso. Vuitton pede à mãe para fingir que não a viu. São percebe cada vez menos o que se passa com a filha. Ela diz que toda a gente tem de achar que ela foi visitar o Louis e que não está na aldeia. São quer saber porque motivo as pessoas têm de achar que Vuitton não está na aldeia, mas ela diz apenas porque sim.