Há 1h e 34min

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) foi ter com Vuitton (Beatriz Costa) porque ela lhe disse que precisava de falar com ele, urgentemente. Ele pergunta-lhe o que se passa e Vuitton (Beatriz Costa) pergunta-lhe se a ama. Carlos fica completamente à toa com aquela pergunta.