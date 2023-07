Há 2h e 14min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) ainda está incrédula com a história de Aurélio (Manuel Marques) estar apaixonado por Quina (Maria Rueff), quando aparece Vuitton, tristíssima. Vuitton pede à mãe para prometer que não lhe vai chatear a cabeça e confessa que acabou com Aves. São deixa-se cair no sofá e diz que o dia não lhe podia correr pior.