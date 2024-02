William Carvalho acusado de abuso sexual. Mulher apresentava ferimentos nas pernas e cabeça após encontro com jogador

Há 53 min

No «Dois às 10», damos conta do caso do jogador William Carvalho que foi acusado de abuso sexual, e depôs hoje em Sevilha . A mulher em questão revela dores nas partes íntimas e ferimentos compatíveis com abuso sexual, depois de dormir com o jogador português. A repórter Carla Marques Cordeiro encontra-se à porta do tribunal, em Sevilha, e dá-nos todos os detalhes sobre o sucedido.