Há 10 min

Em «Queridos Papás», Alice (Mafalda Marafusta) a correr com Rita (Diana Nicolau), recusa-se a falar com Xavier (Tiago Teotónio Pereira), que insiste para que ela lhe explique por que se zangou com ele. Alice afasta-se a dizer somente a Xavier que infelizmente ele não muda, deixando Xavier desconsolado e confuso.