Xavier deixa Angelina pendurada: «Não posso ir contigo para Paris»

Há 2h e 17min

Em «Queridos Papás», Angelina (Marisa Cruz) despede-se de Zezé (Catarina Siqueira), confiante que tudo vai correr bem na sua viagem a Paris com Xavier (Tiago Teotónio Pereira). Fica em choque e desolada por ele lhe ligar a dizer que não pode ir com ela por estar com problemas graves com Roberto (Paulo Pires).