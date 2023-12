Xavier e Eugénia formam uma aliança?

Há 2h e 35min

Elias diz a Ema (Catarina Rebelo) que quando se provar que é mesmo pai de Alex (Martim Balsa), os seus planos passam por levá-lo consigo para Bragança. Ema esboça ar aterrado. Ema repudia Elias por querer afastar Alex dela e de Matias (José Fidalgo), mas Elias defende-se que Alex irá ficar a conhecer a sua verdadeira família, não lhe sendo eles nada. Ema disfarça a sua fúria quando Matias entra para a situação não se extremar.

Angelina (Marisa Cruz) lastima-se a Sílvia (Sara Prata) que Humberto a enganou com as contas do colégio que tinham juntos e a deixou sem nada. Sílvia diz pensativa que isso quer dizer que podem provar que Humberto fez fraude fiscal e impedi-lo de comprar o colégio. Abraçam-se esperançosas em salvar o Tartaruguinha.

Roberto (Paulo Pires) vê preocupado com Mosca que estão sem orçamento para fazerem pizzas. Xavier (Tiago Teotónio Pereira) entra e diz a Roberto só ter vindo ali por ter um encontro, trocando um olhar de despique com o pai. Eugénia chega para o encontro com Xavier, dizendo estar curiosa sobre o que ele pretende falar com ela.

Jaime (Fernando Pires) diz indignado a Bárbara (Madalena Brandão) recusar-se a pagar tanto dinheiro para a festa de anos de Guida (Rita Nascimento), mas Bárbara insiste terem de animar a filha. Jaime sai a acusar Bárbara de se estar a querer vingar dele, deixando-a atónita.

Xavier diz a Eugénia que lhe pediu para falarem por querer saber o que se passa entre ela e Rita (Diana Nicolau), dizendo que continua a preocupar-se com Alice (Mafalda Marafusta) apesar de já não estarem juntos. Eugénia diz-lhe que seria do interesse dele se se aliassem por que ela quer Rita e ele quer Alice. Mosca ouve toda a conversa.

Angelina tenta convencer Zé Miguel a não vender o colégio a Humberto por ele ir estragar tudo por só ver dinheiro à frente. Zé Miguel diz que foi a única proposta que lhe chegou e vai ter de aceitá-la. Angelina irrita-se e acusa Zé Miguel de somente estar a fazer aquilo por vingança dela estar com Xavier. Zé Miguel retorque que ela o conhece muito mal.

Jaime desabafa com Simão (Pedro Sousa) poder gastar o dinheiro que Bárbara quer investir na festa de anos de Guida. Admite ao amigo ainda gostar de Camila (Ana Varela), mas também gostar ao mesmo de tempo de Bárbara por ela estar sempre do seu lado. Simão aconselha Jaime a tentar gastar mais um pouco na festa de anos da filha para todos ficarem contentes. Jaime sorri a concordar.

Guida abraça Jaime a agradecer por ter aceitado o orçamento da sua festa de anos, ainda havendo o valor acrescido da banda que vai tocar na festa. Jaime fica para morrer.

Matias diz a Felícia querer saber o preço que Elias pede desistir da ação de paternidade de Alex, dizendo suspeitar que ele somente quer ficar com o rapaz por interesse em querer sacar-lhe dinheiro, dizendo que ele está metido com Quatro Olhos, o homem para quem Carina trabalhou. Felícia diz ser tarde de mais para ajudá-lo agora, deixando Matias frustrado.

Xavier diz a Alice que correm o risco de pagar mais propinas de Vera no colégio se este for vendido. Rita fica chateada por Alice ter contado a Xavier do plano delas para recuperarem o dinheiro que Eugénia roubou, olhando ambas curiosas para Xavier a dizer-lhes que ele pode ser a peça-chave para isso acontecer.

Adriana diz a Simão querer redimir-se com ele de se ter aliado a Paulo contra ele, dizendo que pode ajudar a que o colégio não seja vendido a Humberto, referindo que o conhece bem e ele confia nela. Simão olha-a a ponderar. Zezé ouve tudo escondida. Simão diz a Adriana que aceita a proposta dela de arranjar provas das falcatruas de Humberto para ele não comprar o colégio.