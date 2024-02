Xavier está possesso com revelação de Roberto: «Estás proibido de contar isto a alguém!»

Há 46 min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) recusa terminantemente a ideia de receber a herança de Paloma, com Roberto (Paulo Pires) a insistir que isso serviria para resolver todos os problemas dele com Alice (Mafalda Marafusta) e seguir com a sua vida. Xavier vinca não querer saber mais dessa história de ser filho de outra mulher que não Vitória, saindo disparado.