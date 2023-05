Xavier não consegue ter relações sexuais com Patrícia. Saiba o motivo!

Há 1h e 24min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) está muito frustrado na cama com Patrícia por não ter conseguido fazer sexo com ela. Esta relativiza, dizendo saber que ele ficou desnorteado com as mensagens de promoções que recebeu. Xavier segue para a casa de banho para ler as mensagens de Alice (Mafalda Marafusta).