Há 2h e 8min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) pede ajuda a Mosca para entrar no Instagram de Pedro (Santiago André), ficando furioso por ver os comentários depreciativos dos colegas do filho. Mosca diz-lhe que aquilo é normal entre os jovens e é melhor ele não se meter, mas Xavier discorda e começa a escrever no mural a avisar para não se meterem com o filho.