Xavier pode ir preso!

Simão (Pedro Sousa) olha desconfiado para Maurício (Miguel Bogalho) a dizer-lhe que Manolo Rivera quer abrir mais lojas deles em Espanha. Maurício acaba por admitir a Simão tê-lo contactado para demovê-lo da ideia de ir para o Brasil. Simão diz-lhe precisar de tempo para pensar.

Mia (Filipa Pinto) e Xavier (Tiago Teotónio Pereira) preparam-se para ir falar com Nando (Diogo Fernandes) quando veem Mosca com o agente da PSP. Xavier fica aflito por ter a cocaína no bolso.

Camila (Ana Varela) admite a Jaime (Fernando Pires) ter ficado a pensar sobre tê-lo ouvido dizer a Tiago (Vasco Venâncio) que tem pena de não terem falado mais um com o outro sobre os problemas. Jaime avança para Camila, beijando-a. Camila corresponde.

Xavier sua em bica enquanto fala com o agente PSP sobre Roberto (Paulo Pires), assegurando-lhe que o pai leva uma vida tranquila. Xavier recebe chamada de Elsa, ficando aflito por o telemóvel estar cheio de pó branco da cocaína, mas o agente não repara.

Matias (José Fidalgo) diz a Manuela (Helena Isabel) saber que ela quis jantar com ele por já saber que ele se vai demitir da WKT, exigindo explicações à mãe sobre a sua ligação com Rafael (Fernando Rodrigues). Manuela olha-o tensa.

Jaime vem da cozinha com vinho para ele e Camila quando Madalena toca à porta, perguntando-lhe sugestiva se quer companhia. Camila espreita das escadas, ficando chocada por ver ali Madalena.

Nando explica a Xavier que aceitou fazer um serviço para Danilo de passar droga quando fugiu com Flor, mas acabou por não o fazer e escondeu a droga na carrinha, devendo Roberto tê-la descoberto e levado para o anexo.

Madalena diz a Jaime que podia tê-lo avisado que estava acompanhado, saindo constrangida. Camila diz fula a Jaime que ele não demorou tempo nenhum a arranjar companhia quando se separaram, afastando-se para o quarto. Jaime fica desolado.

Manuela acaba por admitir a Matias que Rafael lhe contou dele querer demitir-se da WKT, dizendo ao filho que ele está a hipotecar o seu futuro somente por não gostar de Rafael. Matias insinua que Manuela se deixou seduzir por Rafael, fazendo com que Manuela saia furiosa.

Elsa já está muito embriagada, nem conseguindo lembrar-se sequer de onde mora. Matias fica a pensar no que fazer.

Xavier conta a Alice (Mafalda Marafusta) que a droga que a polícia apanhou era de Nando e não de Roberto, tendo de falar com Matias para saber que fazer. Xavier fica em choque por Matias mandar mensagem a dizer que Elsa está em sua casa.

Camila diz determinada a Jaime que ontem as suas dúvidas ficaram desfeitas quando o viu com Madalena, já não querendo ficar mesmo com ele, indo isso sim concretizar o seu sonho de ter outro filho. Jaime fica desolado.

Ema (Catarina Rebelo) está com um porta-fatos na mão quando Matias entra, dizendo que aquele fato é seu. Rafael corrige-o dizendo que aquilo lhe pertence, com Matias a ficar incomodado por ele e Rafael terem os mesmos gostos.

Elsa, com uma grande ressaca, abre a porta a Xavier, que fica de imediato em choque por a ver somente a vestir uma camisa de Matias, perguntando-lhe se teve alguma coisa com ele. Elsa irrita-se e diz a Xavier não ter de lhe dar explicações da sua vida por não terem nenhum compromisso, expulsando-o. Xavier fica furioso.

Graça (São José Correia) critica duramente Olga por estar a instigar Simão (Pedro Sousa) a mudar-se para o Brasil, mas Olga defende-se que foi o filho que decidiu isso por causa das ameaças de Paulo (Bruno Madeira). Graça sai fula da vida.

Ema mostra a Matias uma pen com documentos forjados que o incriminam de andar a receber subornos nos negócios da empresa, com ambos a concordarem que só pode ter sido Semedo a fazer aquilo para o tramar. Ema diz que já tratou de apagar tudo do sistema. Matias agradece-lhe. Xavier entra que nem um furacão a acusar Matias de ter dormido com a sua namorada.