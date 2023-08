Xavier tenta a sua sorte com Bárbara: «Nós ainda temos uma química!»

Há 1h e 23min

Em «Queridos Papás», Xavier (Tiago Teotónio Pereira) vem ter com Bárbara (Madalena Brandão) com uma pizza para jantar, queixando-se precisar de um ombro amigo por ter descoberto que Alice (Mafalda Marafusta) o traiu de novo com Rita (Diana Nicolau). Bárbara fica muito atrapalhada, com Xavier a ficar em choque quando vê Jaime a aparecer de roupão na sala.