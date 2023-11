Há 1h e 31min

No Dois às 10, conhecemos a fadista Yola Diniz, que viu a amiga Lara, também fadista, perder a luta contra um cancro no cérebro. Depois de perder a amiga, Yola teve que apoiar a amiga Sónia, que está agora a lutar contra um cancro no fígado, ossos e axila.