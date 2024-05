Zanga de amigas: «Estás a abusar Betinha!»

Há 1h e 0min

Em «Festa é Festa» Manuela (Inês Herédia) vai ter com Elisabete (Ana Marta Contente), muito indignada, depois de ter visto os panfletos que anunciam a estreia dela na Toca. Manuela já sabia, mas ficou com inveja ao ver os folhetos e diz que ela é que devia estar naquele lugar, pois sempre teve o sonho de ser cantora. Elisabete não quer acreditar no que está a ouvir. Manuela acusa-a de a apunhalar pelas costas. Elisabete fica furiosa e pergunta a Manuela porque é que nunca correu atrás do seu sonho. Elisabete diz-lhe que já quis ser mil e uma coisas e depois nunca é nada realmente, porque não se entrega verdadeiramente às coisas, porque ainda não descobriu o que a faz feliz. Manuela acusa o toque e diz que Elisabete está a ser cruel.