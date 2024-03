Há 1h e 14min

O que é feito de Zé Cabra? O eterno intérprete do tema «Deixei tudo por ela». Mais de 20 anos depois, o cantor está mesmo a viver da música, apesar de em tempos ter sido considerado o pior cantor português. Zé Cabra no Goucha, no programa de dia 5 de Março.