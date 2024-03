Zé Cabra recorda o seu primeiro álbum: «Meti na gaveta porque estava péssimo e mal cantado!»

Há 1h e 39min

No «Goucha», Casimiro Afonso, mais conhecido como Zé Cabra, recorda o dinheiro que investiu para gravar o seu primeiro CD e como esta no fim percebeu que não gostava do que tinha criado. Durante 4 anos o seu trabalho permaneceu na gaveta, até que percebeu que na verdade as suas canções estavam a tornar-se um sucesso em Portugal.