Há 2h e 21min

No «Dois às 10», Zé Lopes e Cinha Jardim fazem o rescaldo da última gala do «Big Brother - Desafio Final». Recordámos uma situação em que Miguel Vicente rebentou um balão ao ouvido de Vina Ribeiro. Zé Lopes diz que o concorrente tem «falta de coerência» e explica porquê. Cinha Jardim diz que também já esteve numa casa com um concorrente que a «tirava do sério».