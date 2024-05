Há 55 min

Em "Festa é Festa", Manel (Vítor Norte) queixa-se da herança que Isaura lhe deixou: um frigorífico. Corcovada responde que vai ficar na cozinha dela e que Carlos vai buscá-lo juntamente com Zé Maria. Este fica boquiaberto com tal ordem, pois não quer que as pessoas na rua pensem que ele e "o criado" estão associados ou sequer no mesmo patamar.