Zé Miguel ameaça Graça e Paulo: «Isto não vai ficar assim»

Há 52 min

Em «Queridos Papás», tanto Graça (São José Correia) como Paulo (Bruno Madeira) dizem a Zé Miguel quererem que Zezé (Catarina Siqueira) saia já do colégio por ela ter ido contar a Carlos que Carlota era filha dele para se vingar de Simão não a querer. Zé Miguel sai a avisá-los que vão pagar por terem magoado Zezé. Sílvia (Sara Prata) elogia Paulo por desta vez estar do lado do bem.