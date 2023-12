Há 1h e 16min

Em «Queridos Papás», Zé Miguel, contando que os pais de Simão (Pedro Sousa) lhe vão emprestar dinheiro para salvar a Madgi, diz a Graça (São José Correia) e Paulo (Bruno Madeira) que está fora daquele negócio de acabarem com a Madgi para ficarem com os terrenos, dizendo não precisar de mais dinheiro do que já tem. Graça e Paulo ficam frustrados e furiosos.