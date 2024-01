Há 2h e 11min

Em «Queridos Papás», Graça (São José Correia) acusa Angelina (Marisa Cruz) de ser a instigadora dos protestos contra ela no colégio, mas Zezé (Catarina Siqueira) diz ter sido ela por não poder concordar com as medidas que ela implementou. Zé Miguel também apoia as palavras da filha, deixando Graça fula.