Zé Milho é acusado de suborno

Há 56 min

Em «Morangos com Açúcar», começam a circular mensagens com fotos a denunciar que Zé Milho (Cifrão), um dos elementos dos D’ZRT que vai ser jurado na semifinal, foi subornado por Martina Moreno, a mãe dos irmãos espanhóis. Trata-se vídeos feitos com tecnologia de lipsync, que convencem muita gente. Zé Milho, que está furioso, fala com Crómio (Tiago Castro).