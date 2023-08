Zezé confessa ter pegado fogo ao cabelo de Adriana: «Ela roubou-me o namorado»

Há 1h e 2min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) e Maurício (Miguel Bohalho) olham em choque para Zezé (Catarina Siqueira) a contar-lhes que queimou o cabelo a Adriana (Joana de Verona) por ela lhe ter roubado o namorado, mas afiança que ela já deve ter esquecido aquela história. Adriana diz séria a Simão já ter as informações que precisava sobre as filhas, indo agora fazer o relatório do processo.