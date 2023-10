Zézé é raptada

Há 1h e 39min

Romeu olha irritado para Elsa (Soraia Tavares) a dizer-lhe que ele tem de desenrascar-se sozinho e não pensar em denunciá-la como sua cúmplice no roubo de viúvas. Xavier (Tiago Teotónio Pereira) entra com má cara. Elsa fica aflita.

Jaime (Fernando Pires) evita falar com Teodoro (Nuno Homem de Sá) sobre a hipótese de Guida (Rita Nascimento) se terem beijado.

Vasco segue Guida e Marta, que entram numa loja de roupa.

Mia (Filipa Pinto) barra a passagem a Luana (Íris Cyatte) a dizer não querer que Roberto (Paulo Pires) tenha outro problema de coração por causa dela, dizendo ser ela quem está noiva dele. Luana acaba por afastar-se, deixando Mia aliviada. Roberto entra na carrinha e afasta-se com Mia.

Elsa olha aflita para Xavier, mas este vira a sua fúria contra Romeu a avisá-lo para se afastar de Elsa e deixá-la longe dos seus problemas. Xavier põe a mão protector sobre Elsa e sai com ela. Elsa respira de alívio.

Jaime entra a dizer a Bárbara (Madalena Brandão) e Guida que têm de ter uma conversa em conjunto. Guida acaba por admitir que trocou uns beijos com Marta, mas que isso não significa que seja gay. Bárbara e Jaime expressam-lhe o seu apoio para que faça o que entender, desde que não lhes esconda nada.

Angelina (Marisa Cruz) nega a Simão (Pedro Sousa) que Zezé (Catarina Siqueira) já tenha dado notícias, não sabendo nada dela. Zé Miguel diz-lhes que a filha lhe mandou mensagem hoje a dizer que foi para Marrocos.

Zezé está adormecida na garagem de Paulo (Bruno Madeira), que a raptou. Paulo conta a Graça (São José Correia) que já não vai ficar com as acções de Maurício (Miguel Bogalho) da Madgi por Simão o ter ludibriado. Graça diz tensa que ele anda a falhar em toda a linha, Paulo somente lhe diz para confiar nele.

Ema (Catarina Rebelo) reprova Bárbara por se estar a fazer passar por outra mulher para conquistar Jaime. Bárbara permanece confiante que vai conseguir que Jaime perceba que ela é a mulher perfeita para ele com as conversas que anda a ter com ele na net.

Xavier depara-se espantado com Pedro (Santiago André) na rua quando ele devia estar nas aulas. Elsa ameniza a situação, dizendo a Pedro que ele deve ter um bom motivo para ter faltado, com Pedro a disfarçar que não estudou para um teste.

Simão diz a Maurício estranhar aquela súbita viagem de Zezé a Marrocos, mas Maurício relativiza a dizer que aquilo é prática corrente dela. Simão pede a Maurício que venha consigo à Madgi lá deixar o dinheiro da indemnização a Paulo no cofre.