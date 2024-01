Zezé enfrenta Graça: «Se houver guerra, posso garantir que o meu papito vai ficar do meu lado»

Há 2h e 45min

Em «Queridos Papás», Zezé (Catarina Siqueira) e Graça (São José Correia) enfrentam-se, com Zezé a avisá-la que não vai permitir que ela fique com Zé Miguel tal como fez com as mulheres que apareceram antes na vida do pai. Graça alerta-a que agora, além de futura madrasta dela, é também a sua chefe no Tartaruguinha e pode fazer-lhe a vida negra. Olham-se em despique quando Zé Miguel entra.