Zézé sofre um acidente

Há 2h e 52min

Em «Queridos Papás», Zezé (Catarina Siqueira) recusa a Graça (São José Correia) ceder à chantagem dela. Graça muda e diz a Zezé estar arrependida de se ter aliado a Paulo, dizendo que a única coisa que quer agora é poder estar com as netas. Zezé não se deixa comover e faz menção de puxar Graça para fora de casa, mas escorrega no gelado caído e cai estatelada no chão.